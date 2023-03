Réforme des retraites: un média russe se moque de la situation en France, "Quand est-ce que Macron va commencer à livrer des armes aux citoyens?"

Des images de "chaos" où l'on voit des poubelles calcinées, des panneaux arrachés ou même encore des vitrines de magasins saccagées font le tour du monde. Les médias russes ne sont d'ailleurs pas passés à côté de ces faits et relayent le sujet de fond en comble, allant même parfois ajouter de fausses informations pour mettre en avant une France au bord du gouffre.

Le 24 mars dernier, Rossia 24, média russe d'informations en continu assurait dans un reportage que "des employés du secteur de l’énergie ont coupé l’électricité des commissariats de Paris... Le système de caméras de surveillance a arrêté de fonctionner", des informations erronées. Sur Telegram, beaucoup de photos circulent où l'on peut apercevoir des rues en feu, des poubelles à l'abandon et même des rats qui se baladent dans la capitale française. Les images de confrontations entre les manifestants et les forces de l'ordre sont également très diffusées et commentées. Notamment par la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. "Et quand est-ce que Macron va commencer à livrer des armes aux citoyens français pour soutenir la démocratie et la souveraineté du pays ?", écrit-t-elle sur Telegram. Une référence à l'aide militaire fournie par la France à l'Ukraine.

Denys Kolesnyk, spécialiste de l'Europe centrale et orientale explique sur LCI que cette exagération de ces images du côté russe et l'ajout de fausses informations servent à entretenir l'image de "l'Occident décadent". "C'est une politique qui vise à montrer à la population russe, que chez les autres, les choses ne vont pas bien", conclut-t-il.