"Je suis à la disposition aussi des partenaires sociaux. Il faut qu'on trouve le bon chemin : est-ce que ce sont des rencontres bilatérales, une intersyndicale ? Il faut qu'on mette de l'apaisement. Et que l'on puisse reprendre le travail sur tous ces chantiers" de la pénibilité, des reconversions professionnelles, du rapport au travail, a affirmé la Première ministre.

À lire aussi

Plus de 49.3 en dehors des textes budgétaires

"La méthode que je fixe pour l'avenir c'est: pas de 49.3 en dehors des textes financiers", a ajouté Elisabeth Borne.

"Depuis le début de la législature, 11 projets de loi ont été définitivement adoptés et 12 propositions de loi. Il y a eu un recours au 49.3 sur trois textes uniquement" qui sont les textes budgétaires pour 2023, dont fait partie la réforme des retraites, a rappelé la Première ministre.

L'article 49.3 de la Constitution permet l'adoption d'un texte sans vote mais expose le gouvernement à une motion de censure. Deux motions ont été rejetées sur le texte des retraites, dont l'une à 9 voix près.

À lire aussi

Elle recevra les groupes et partis la semaine du 3 avril

Elisabeth Borne recevra dans la semaine du 3 avril les groupes parlementaires et les partis politiques, y compris de l'opposition, ainsi que les représentants des collectivités, dans le but "d'apaiser le pays" et de "dialoguer avec tous les acteurs sur la méthode", a-t-elle encore indiqué.

Un créneau est aussi prévu pour d'éventuelles rencontres avec les organisations syndicales et patronales la semaine suivante du 10 avril, a précisé la Première ministre. Elle recevra ce lundi les présidents de la majorité des commissions au Parlement, mardi les présidents du Sénat, Gérard Larcher, et de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, puis mercredi les chefs de partis de la majorité, avant de réunir en fin de semaine ministres et parlementaires sur l'éducation.