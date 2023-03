”C’est Satan”, “Un lilliputien sous-cultivé”, “De la racaille qui verse le sang d’innocents” : Poutine et le Kremlin incendiés par deux élites russes

Lors de cette conversation, on peut ainsi entendre, ce qui seraient le producteur Iosif Prigozhin et le milliardaire Farkhad Akhmedov, incendier Vladimir Poutine et le gouvernement russe. Le premier est un partisan de longue date du président pour qui il avait même fait campagne en 2018, rapporte le Moscow Times. Le deuxième a fait fortune dans l’industrie gazière et a été sénateur.

”Il (Vladimir Poutine, NdlR.) se fout de tout. Et il se fout des gens. C’est un putain de Satan. Une mauviette”, assène notamment l’une des voix. “Il a cédé le pays et nous n’avons nulle part où aller”, ajoute l’un des interlocuteurs. Dans une autre séquence, le dirigeant russe est comparé à un “lilliputien sous-cultivé”. Le reste du Kremlin en prend également pour son grade : “Juste de la racaille qui verse le sang d’innocents”, “Ils ont confisqué l’avenir du pays”.