Un rare diamant rose bientôt mis aux enchères pourrait battre tous les records

Cette pierre, qui affiche les scores de qualité les plus élevés, est décrite par les experts comme le plus beau diamant rose jamais mis en vente.

"Eternal Pink" a été découvert par la société minière De Beers dans une mine du Botswana et il a été taillé à New York, un travail qui a pris six mois.

Le prix au carat du diamant est estimé à 3,3 millions de dollars. Le record a été battu en 2022 par le diamant "Williamson Pink Star", vendu pour un total de 57,7 millions de dollars, soit 5,2 millions par carat.

Les diamants roses figurent parmi ceux qui se vendent le plus cher, particulièrement rares et rendus encore plus rares par la fermeture de la mine Argyle, en Australie, où l'écrasante majorité des diamants rose dans le monde a été découverte.