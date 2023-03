Coronavirus: le gouvernement français va lever l'obligation de vaccination des soignants

"Cette préconisation de lever l'obligation de vaccination" contre le Covid-19 "ne constitue en rien une remise en question de ses précédents avis", se défend toutefois l'institution, soulignant au passage que "la levée d'une obligation vaccinale pour les professionnels ne remet pas en question l'intérêt de cette vaccination".

Le changement de pied est justifié par une dynamique épidémique plus favorable. "Le nombre de nouveaux cas a nettement diminué", tandis que sont apparus "de nouveaux variants dont la virulence est moins importante", a expliqué l'infectiologue Elisabeth Bouvet lors d'une conférence de presse.

Dans ce contexte, et avec "plus de 95% des professionnels de santé" qui ont reçu au moins deux injections, l'obligation "ne s'impose plus d'un point de vue scientifique et médical", a-t-elle ajouté.

Message reçu cinq sur cinq par le ministre de la Santé, François Braun. "Je suivrai l'avis de cette autorité scientifique", a-t-il déclaré à l'AFP, promettant de "concerter les fédérations hospitalières et les ordres des professions de santé pour définir les modalités de mise en œuvre" de la décision.

"L'idée est d'aller assez vite" et que cette concertation "se passe dans les prochains jours ou semaines", pour pouvoir "réintégrer les professionnels dans de bonnes conditions", a précisé ensuite l'entourage du ministre.

La France s'apprête ainsi à rejoindre les nombreux autres pays qui sont revenus sur l'obligation vaccinale contre le Covid-19, comme l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis et l'Australie.

D'autres États, notamment la Suède, la Suisse, l'Espagne et le Portugal, n'ont, eux, jamais eu recours à cette obligation.