Une fausse vidéo de soldats ukrainiens s’en prenant à une automobiliste russe circule sur internet.

Sur les réseaux sociaux de plusieurs personnalités pro-russes dont des membres du ministère russe des Affaires étrangères une vidéo circule où l’on peut voir des soldats ukrainiens dépasser la voiture d’une femme russe avant de s’arrêter devant elle et de lui faire peur lors d’un contrôle d’identité. On entend que le ton monte rapidement entre elle et le soldat, très impatient. Et encore plus quand ce dernier remarque que son interlocutrice parle la langue russe. Celle-ci lui demandait de ne pas l’insulter et confiait qu’elle avait un enfant. Le soldat ukrainien a alors regagné son véhicule et a tiré plusieurs coups de feu dans le vide pour faire peur à la conductrice.