A l'origine de l'inculpation de Trump, Stormy Daniels s'exprime: "Je l'ai vu nu, il ne peut pas être plus effrayant habillé"

La star du porno Stormy Daniels, qui est à l'origine de l'inculpation de l'ancien président américain Donald Trump, a déclaré vendredi dans une interview au journal britannique The Times qu'elle était "fière" que Trump doive comparaître devant un tribunal. Elle a ajouté qu'elle espérait être appelée à témoigner. "C'est formidable et sensationnel et je suis fière", a déclaré l'actrice pornographique de 44 ans. "Le revers de la médaille, c'est que cela va continuer à diviser les gens".