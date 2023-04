Guerre en Ukraine : “Il est de plus en plus évident que l’offensive hivernale de la Russie a échoué”

Mais quelques mois plus tard, le général Valéri Guerassimov a-t-il fait ses preuves à la tête de l’armée russe ? Pour le Ministère britannique de la Défense, la réponse est non. “Le mandat de Guerassimov a été caractérisé par un effort visant à lancer une offensive hivernale générale dans le but d’étendre le contrôle russe sur l’ensemble de la région du Donbass. Quatre-vingts jours plus tard, il est de plus en plus évident que ce projet a échoué”, pointe le Ministère dans son dernier rapport, datant de ce samedi 1er avril. L’analyse indique que les troupes de Poutine “n’ont réalisé que des gains marginaux au prix de dizaines de milliers de victimes” sur plusieurs points du front dans le Donbass et qu’elles ont même gaspillé “l’avantage temporaire acquis, en termes de personnel, grâce à la 'mobilisation partielle' de l’automne”. “Après dix ans au poste de Secrétaire général adjoint, il est tout à fait possible que Gerasimov soit en train de repousser les limites de la tolérance de l’échec des dirigeants politiques russes”, conclut le Ministère de la Défense.

Dans cette région de l’Ukraine, les armées russe et ukrainienne se livrent notamment des combats violents à Bakhmout, cette ville où vivaient 70 000 personnes avant la guerre. Pour les deux camps, les pertes sont très importantes et selon l’ISW, les troupes de Poutine contrôlent environ 65 % de Bakhmout, ce qu’a confirmé Sergueï Lechtchenko, un conseiller de la présidence ukrainienne, jeudi. Malgré cela, les Ukrainiens affirment avoir stabilisé la situation et compte sur l’épuisement de leurs adversaires pour lancer une contre-offensive.

À côté de cela, la Russie a refusé vendredi l’appel à la trêve lancé par son allié le Bélarus. “Au sujet de l’Ukraine, rien ne change : l’opération militaire spéciale se poursuit, puisque c’est le seul moyen d’atteindre les objectifs fixés par notre pays aujourd’hui”, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov après l’allocution du président bélarusse Alexandre Loukachenko, qui suggérait “une cessation des hostilités”, “avant que ne commence l’escalade”.