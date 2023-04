Guerre en Ukraine : le conflit a causé 2,4 milliards d'euros de destruction du patrimoine et de la culture

La guerre en Ukraine a causé pour 2,4 milliards d'euros de destruction au patrimoine et au secteur culturel de ce pays et généré 13,9 milliards d'euros de pertes de revenus dans le divertissement, l'art et le tourisme, a estimé l'Unesco lundi.