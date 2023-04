L'Ukraine avait admis jeudi ne plus contrôler qu'un tiers de la ville de Bakhmout, théâtre de combats violents et particulièrement meurtriers depuis des mois dans l'Est.

Une vidéo accompagnant son message montre M. Prigojine brandissant un drapeau russe avec une inscription en l'honneur de Vladlen Tatarskiï, le blogueur militaire russe fervent défenseur de l'offensive en Ukraine tué dimanche par l'explosion d'une bombe à Saint-Pétersbourg.

"Les commandants des unités qui ont pris la mairie et tout le centre iront hisser ce drapeau", a-t-il déclaré. "Voici l'entreprise militaire privée Wagner, voici les gars qui ont pris Bakhmout. D'un point de vue juridique, elle est à nous", clame-t-il.

Ville de quelque 70.000 habitants avant la guerre, Bakhmout est devenue, du fait de la longueur de la bataille et des lourdes pertes subies par les deux camps, le symbole de la lutte entre Russes et Ukrainiens pour le contrôle de la région industrielle du Donbass.

L'Ukraine estime que la bataille pour Bakhmout est essentielle pour contenir les forces russes sur l'ensemble du front oriental, même si les analystes jugent l'importance stratégique de la ville limitée.