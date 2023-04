Des roquettes russes "dévastatrices" sur le front ukrainien: "Très peu de choses peuvent protéger les humains de leurs effets"

“Vous recevez une arme dangereuse qui n’a pas d’équivalent dans les arsenaux” occidentaux, leur a annoncé le colonel Alexeï Goncharov. Des systèmes qui “provoquent la panique chez nos ennemis”, a-t-il ajouté, “convaincu que leur utilisation habile nous rapprochera de la victoire”. Ces armes, déployées dans le cadre des troupes de protection nucléaire, biologique et chimique plutôt que dans celui des unités d’artillerie régulières de l’armée russe, sont particulièrement destructrices. La Russie n’est d’ailleurs pas la seule à les avoir utilisées dans l’histoire.

Jusque dans les abris souterrains

Les autorités ukrainiennes et des ONG avaient déjà accusé Moscou de faire usage d’armes à sous-munitions interdites, ainsi que de bombes thermobariques sur le territoire de son voisin au début du conflit - ce que Moscou a toujours nié. Or, l’Institute for Study of War a observé “le déploiement d’un système TOS-1 près de Kreminna pas plus tard que le 1er avril”. Cette ville du Donbass est occupée par les Russes, qui tentent depuis des mois de s’emparer des zones de l’oblast de Louhansk qu’ils ne contrôlent pas encore.

Selon Marianne Hanson, spécialiste des relations internationales à l’Université du Queensland, les munitions thermobariques sont des “dispositifs dévastateurs, qui créent une boule de feu dévoreuse d’oxygène suivie d’une onde de choc mortelle”, “bien plus puissants que la plupart des autres armes conventionnelles”. Comme elle le partage dans un article publié sur le site The Conversation, ces bombes sont “efficaces dans les zones urbaines ou en milieu ouvert, et peuvent pénétrer dans les bunkers et autres lieux souterrains, privant leurs occupants d’oxygène. Il y a très peu de choses qui peuvent protéger les humains et les autres formes de vie de leur effet de souffle et de leur effet incendiaire”. Un nouveau stade dans l’horreur va-t-il être franchi ?