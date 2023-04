Guerre en Ukraine: “L’armée de Poutine sera vaincue au plus tard en octobre”

Dans plusieurs médias suisse et allemand, Marcus Keupp, expert en défense militaire et économiste à l’académie militaire de Zurich (EPF), explique que “l’armée russe atteindra bientôt un point où elle ne pourra plus du tout mener d’opérations militaires”.

Une stratégie catastrophe

Le spécialiste pointe la stratégie “catastrophe de la Russie” en Ukraine, beaucoup trop coûtante en matériel et en hommes. “Ce n’est en fait qu’une question de temps avant qu’ils ne soient à court de réserves", assure-t-il.

Marcus Keupp, s’attend à ce que les Ukrainiens lancent une contre-offensive à la mi-avril, qui devrait conduire à la défaite de l’armée de Poutine “au plus tard en octobre.”

Une estimation qu’il avance sur la base de données provenant de l’Agence suédoise de défense, de l’IISS de Londres (International Institute for Strategic Studies) et du collectif Oryx, qui calcule les pertes du côté ukrainien et du côté russe sur la base de preuves visuelles. La Russie, qui disposait ainsi de 2.900 chars de combat au début de l’invasion, en a perdu 1.845. “Environ cinq par jour”, selon l’expert. “La réserve restante de 1.055 chars durera donc un peu plus de 200 jours de guerre au maximum.”

Une perte que Moscou ne pourra pas supporter sur le champ de bataille, d’autant plus que l’Ukraine va bientôt passer “de l’ancienne technologie soviétique à la technologie occidentale” grâce aux dernières livraisons d’armes. En fait, “aucune autre issue n’est concevable” que la victoire de l’Ukraine dans cette guerre, avance-t-il.