"Un président plus que médiocre": Isabelle Balkany règle ses comptes avec Emmanuel Macron, François Hollande et d'autres politiques (VIDÉO)

Jordan de Luxe lui demande de décrire Sandrine Rousseau, et elle n’y va pas par quatre chemins: "Je la trouve extrêmement intelligente et je trouve qu’elle ne dit que des conneries. C’est tellement dans l’excès. Les femmes qui doivent faire le barbecue, et tout ça…"

L’ex-président de la République, François Hollande, en prend aussi pour son grade. "Il a beaucoup d’humour, il est très spirituel. C’était un président plus que médiocre".

Anne Hidalgo, la maire de Paris, n’est pas épargnée non plus. "J’ai eu l’occasion de la rencontrer, plusieurs fois. Je la trouve très intelligente. Je trouve qu’elle ne fait que des conneries à Paris. Elle est tombée dans une espèce mortifère pour la vie quotidienne des Parisiens".

Isabelle Balkany décide alors de baisser les armes en évoquant Rachida Dati: "Elle est mon amie. On s’entend très bien, je l’adore". Avant de s’en prendre à Elisabeth Borne: "Elle n’est pas transparente. C’est l’image même pour moi, presque la caricature, de la techno qui ne comprend strictement rien aux préoccupations quotidiennes des gens. Elle ne sait pas écouter les Français".

La femme politique française flingue même le président de la République Emmanuel Macron: "J’ai rarement vu un homme qui se dit politique – qui doit donc être intelligent avec toutes les études qu’il a faites – et qui soit incohérent dans ses déclarations. Avoir une communication aussi erratique et avoir cette espèce de distance incroyable avec les Français... L’histoire de la réforme des retraites, c’est hallucinant !"