Si le second tour de l’élection présidentielle française avait lieu aujourd’hui, Marine Le Pen battrait Emmanuel Macron

Dans ce contexte et selon une enquête menée par l’institut Elabe pour BFMTV sur les Français et le climat politique, si le second tour de la présidentielle de 2022 avait lieu ce jour, c’est Marine Le Pen qui l’emporterait devant Emmanuel Macron, l’actuel président.

Marine Le Pen arriverait nettement en tête du premier tour récoltant 31 % des votes, devant Emmanuel Macron qui arriverait second avec 23 % et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18.5 %.

Quant au second tour, la présidente du groupe "Rassemblement National" battrait l’actuel président avec 55 % des voix contre 45 %.