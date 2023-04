Les parents de Maddie réagissent aux résultats du test ADN de Julia Wendell, qui prétendait être leur fille disparue

Plusieurs semaines plus tard, les résultats du test sont tombés. C’est depuis les États-Unis, où elle vit désormais avec son père, que Julia Wendell a dévoilé ce que le test ADN lui a fait savoir : elle n’est pas Maddie McCann. Elle a des origines polonaises, lituaniennes et roumaines et est donc bien la fille biologique de ses parents.

Dans la foulée, les parents de la petite disparue, Kate et Gerry McCann, ont réagi par voie de communiqué. “Il n’y a actuellement rien à signaler. S’il y avait quoi que ce soit, cela viendrait de la police”, ont-ils simplement déclaré. Une source proche du couple a ajouté auprès du Mirror que Kate et Gerry avaient accepté qu’un test ADN soit effectué avec Julia Wendell car ils sont prêts “à examiner toutes les pistes” et ne veulent “prendre aucun risque”.