Réforme des retraites en France: près de 8% d'enseignants grévistes, selon le ministère français de l'Éducation

"On sent que ça devient de plus en plus compliqué de faire grève pour les collègues" car "les retraits de salaire commencent à peser", a expliqué mercredi à l'AFP la secrétaire générale du Snuipp-FSU, Guislaine David.

Du côté des collèges et des lycées, le premier syndicat Snes-FSU comptait jeudi midi "entre 20% et 25% de professeurs grévistes", selon sa secrétaire générale Sophie Vénétitay.

Ces taux "correspondent à la réalité financière que vivent les profs car une grève qui dure, ça coûte", a-t-elle dit à l'AFP. Mais elle affirme que "la colère s'exprime aussi par d'autres moyens, avec des actions de blocages filtrants de ronds-points, tractages, tôt le matin, avant les journées de cours".

Pour la précédente journée de mobilisation mardi dernier, le ministère de l'Éducation avait annoncé un taux d'enseignants grévistes de 8,37%, dont 7,60% dans le primaire et 9,13% dans le secondaire (collèges et lycées).

Le taux de grévistes le plus élevé chez les enseignants date du 19 janvier, lors de la première journée d'action, avec 42,35% dans le primaire et 34,66% dans le secondaire, selon les chiffres du ministère.

Ce 19 janvier, les syndicats avaient eux recensé jusqu'à 70% d'enseignants grévistes dans le primaire et 65% dans les collèges et lycées.