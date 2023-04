Réforme des retraites : Hatik, Médine, Sniper et d'autres rappeurs se mobilisent et organisent un concert de soutien aux grévistes

"Beaucoup d'artistes ont répondu à l'appel et c'est avec joie qu'on vous annonce la tenue de cet événement, explique l'organisation de "Braves" sur son compte instagram. Dans ces moments où des gens luttent pour leurs vies et leur dignité, on va tâcher d’apporter ce que l’on peut à vos côtés ! Beaucoup d’artistes ont répondu à l’appel et c’est avec joie qu’on vous annonce la tenue de cet événement."

Le concert aura donc lieu le 9 avril, de 14h à 1h du matin, à Pantin, commune en bordure de Paris. L'affiche se compose de plus de 50 artistes dont quelques célébrités du hip-hop comme le groupe Sniper, Médine ou encore Hatik.

Pour la modique somme de 10 euros, qui seront reversés à la caisse de solidarité intersyndicale, vous pourrez donc assister au spectacle.

L'affiche complète ici :