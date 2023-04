Après la fuite de plans d’aide du Pentagone à l’Ukraine, Moscou et Kiev s’accusent mutuellement

Un rapport sur la fuite établi par le Pentagone dénonce “une violation significative du renseignement américain dans l’effort d’aide à l’Ukraine”.

Les documents sont-ils authentiques ?

Mais ces documents secrets, que les autorités américaines essaient désormais de faire supprimer des réseaux sociaux, sont-ils fiables ? Pour les experts interrogés par le New York Times, certaines parties des fichiers divulgués semblent authentiques. Cependant, différentes versions circulent sur internet, ce qui prouvent que des données ont été modifiées. On peut remarquer par exemple que les chiffres concernant les pertes humaines russes sont moins élevés sur une version, et ceux concernant l’Ukraine sont augmentés.

Qu’est-ce que cela veut dire ? “Cela pourrait indiquer un effort de désinformation de la part de Moscou”, pointe le rapport du Pentagone, selon Newsweek. Un haut fonctionnaire ukrainien appuie cette thèse, parlant d’un “stratagème russe” pour discréditer une contre-offensive de la part de Kiev. Mais du côté du Kremlin également, on parle de discréditation et de désinformation, rapporte le New York Times. Des blogueurs militaires liés à l’armée de Poutine affirment que la fuite des documents a été causée par “des services de renseignement occidentaux” eux-mêmes, “afin d’induire en erreur notre commandement”, disent-ils. Autrement dit, chaque camp accuse l’autre.

Un impact négatif sur les relations avec l’Ukraine

Si les données contenues dans les documents rendus publics ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante actuellement, cette fuite pourrait dégrader la relation de confiance entre les États-Unis et l’Ukraine, alors que leur collaboration s’était renforcée plus la guerre avançait. “Une fuite de cette ampleur, avec des documents secrets publiés sur les médias sociaux, nuira certainement à l’échange de renseignements entre l’Ukraine et les États-Unis”, conclut le rapport américain.