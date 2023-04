Guerre en Ukraine : le cauchemar d’une mère ukrainienne qui découvre la mort de son fils dans une vidéo en ligne

Fumant une dernière cigarette, Oleksander Matsievsky, sniper de 42 ans crie “Gloire à l’Ukraine”, avant de s’effondrer sous les tirs dans une forêt de Bakhmout. La vidéo se retrouve en ligne en fin d’année et devient immédiatement virale. Ainsi, quelque temps plus tard, Paraska Demchuk rentre du travail et va faire un tour sur les réseaux sociaux. Subitement, elle reconnaît un visage dans une vidéo : c’est son fils. Elle suit alors, en larmes, son exécution sous les balles russes.