Pourquoi les nouvelles mesures mises en place à Amsterdam risquent de nuire aux travailleurs du sexe

Pour lutter contre cette problématique, le conseil municipal a décidé de déloger les travailleurs du sexe pour les installer dans un “centre érotique” éloigné du centre d’Amsterdam, dégorgeant ainsi les rues du quartier rouge des touristes curieux.

Selon le porte-parole de Sofyan Mbarki, maire adjoint d’Amsterdam, ces mesures vont permettre de maintenir la célèbre ville “vivable” : “Nous devons maintenant choisir la restriction plutôt qu’une croissance irresponsable”.

La maire d’Amsterdam Femke Halsema voit dans l'instauration d'un “centre érotique” un moyen de limiter la pression retombant sur les travailleurs du sexe et de permettre la création d'un environnement sécurisé.

Mais cette nouvelle ne réjouit pas les travailleurs du sexe, qui se mobilisent déjà contre les mesures. Ils voient cet exode comme une forme de discrimination et considèrent être des “boucs émissaires” des problèmes d’Amsterdam avec le tourisme de masse.

Une pétition reprenant plus de 260 signatures de travailleurs du sexe a déjà été remise au maire d’Amsterdam.

Des horaires limités et dangereux

Quelques travailleurs du sexe ont accepté de se confier dans les colonnes de CNN pour dénoncer cet exil et les mesures qui l’accompagnent. “La plupart des travailleurs commencent à travailler après minuit ou une heure du matin, lorsque les bars commencent à fermer, a expliqué une travailleuse du sexe anonyme. Maintenant, vous avez peut-être deux heures pour gagner de l’argent, ce qui n’est pas suffisant”.

Les travailleurs du sexe déplorent ainsi une baisse considérable de leurs revenus suite à la limitation de leurs horaires. Ce trou dans leur portefeuille représente également une menace pour eux : la location de fenêtres devient compliquée et les taxis pour rentrer sans danger sont presque impayables.

En effet, pour de nombreux travailleurs du sexe, rentrer la nuit est synonyme de crainte : “Si vous rentrez chez vous à trois heures du matin, surtout si tout est fermé, vous êtes plus vulnérable en tant que travailleuse du sexe”, explique Violet (faux nom), une travailleuse du sexe et coordinatrice du Centre d’Information sur la Prostitution. En effet, quand elle termine à 6h du matin, elle a davantage d’options en termes de transports et croise plus de gens face à des rues vides à 3h du matin et l’absence presque totale de transports en commun.

Elle explique également que de nombreux travailleurs du sexe reçoivent du cash, ce qui représente un autre danger. “Nous pourrions nous déplacer avec beaucoup d’argent. S’il n’y a pas beaucoup de monde dans les rues, cela donne l’occasion à ceux qui voudraient nous faire du mal de le faire”.

Violet signale également une perte importante pour les travailleurs du sexe transgenres, dont la demande est apparemment plus élevée entre 3 et 6h du matin.

Un emplacement “favorable à plus de criminalité”

Selon les travailleurs du sexe, la création d’un “centre érotique” serait aussi dangereuse, créant un environnement “favorisant plus de criminalité et de comportements douteux”.

”L’avantage de travailler derrière la fenêtre, c’est qu’on est visible et qu’on se sent plus en sécurité. Dans un centre érotique, on n’a pas le même sentiment parce qu’on est enfermé dans un bâtiment”, explique Anna. En effet, le système de “vitrine” disparaîtrait pour faire place à des pièces fermées.

Violet souligne à son tour l’importance de l’emplacement actuel du quartier rouge : “Si vous le déplacez, vous allez concentrer les comportements dangereux dans une zone qui ne peut pas être aussi bien surveillée et qui n’est pas soumise au regard du public.”

”Ce n’est pas un zoo”

Selon les travailleurs du sexe, le problème de base ne viendrait ni de l’emplacement du quartier rouge, ni des horaires, mais bien du comportement des touristes et de certains locaux.

”Il faut apprendre aux gens comment se comporter, déclare Anna. Si vous ne le faites pas, les choses ne changeront jamais.”

”Ce n’est pas un zoo. Venez dans le quartier rouge, mais soyez sages”, conclut-elle.

À partir du mois de mai, il sera également interdit de fumer du cannabis dans le quartier rouge. Restaurants comme bars devront fermer leurs portes à partir de deux heures du matin et plus aucun visiteur ne pourra accéder au quartier rouge après 1h du matin. De plus, des restrictions au niveau de la vente d’alcool seront également mises en place, avec un couvre-feu pour les night shops.