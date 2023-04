Andrea Papi était parti courir dans la forêt montagneuse autour de son village mercredi, mais n'est pas rentré et sa famille s'est inquiétée. Elle a alerté les secours et quelques heures plus tard, dans la nuit, ces derniers ont découvert le corps du jeune homme. Il présentait des blessures profondes au cou, aux bras et au ventre.

Une autopsie a été effectuée et selon les conclusions des examens, les blessures d'Andrea ont été causées par un ours. Le plantigrade devrait être identifié par des tests ADN. Il pourrait être euthanasié s'il est retrouvé, une possibilité que défend WWF. "Le retrait de cet individu diminue les risques de nouveaux incidents similaires et améliore l'acceptation sociale de la population envers l'espère", a déclaré l'organisation, précisant bien qu'elle se positionnait cependant contre l'abattage systématique des ours qui s'en prennent aux hommes.