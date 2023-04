Le journaliste Edwy Plenel porte plainte contre la réalistrice Maïwenn pour des violences: "Elle l'a saisi par les cheveux et esquissé un crachat"

Dans sa plainte déposée le 7 mars et consultée par l'AFP, le président et directeur de publication de Mediapart relate que le 22 février, alors qu'il dinait avec un avocat dans un restaurant du XIIe arrondissement, "une femme, précédemment assise, seule, à une autre table (...) a surgi et dans un laps de temps très court a saisi ce dernier par les cheveux avec violence, lui renversant la tête en arrière et esquissant un crachat sur son visage".

La femme, identifiée ensuite par le personnel du restaurant comme étant Maïwenn Le Besco, "est sortie précipitamment du restaurant sans que personne n'ait pu intervenir vu la rapidité de l'action".

Aucun mot n'a été prononcé lors de cette agression, qui a laissé le journaliste "très traumatisé par la haine" manifestée. L'acte a été sans conséquence sur le plan physique mais "tout à fait attentatoire sur le plan moral et psychique", est-il relevé dans la plainte.

Contactée par l'AFP, l'avocate de Maïwenn Le Besco, Me Julia Minkowski, n'a pas souhaité réagir.

Selon les déductions d'Edwy Plenel, qui "n'a personnellement jamais eu maille à partir" avec la réalisatrice, est-il souligné dans la plainte, les articles publiés par Mediapart sur les soupçons de viol visant Luc Besson, son ancien compagnon et père d'un de ses enfants, pourraient avoir motivé son geste.