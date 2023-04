Le télescope James Webb capture pour la première fois une image d’Uranus (PHOTO)

La Nasa explique que ce cliché démontre les caractéristiques atmosphériques de la planète, surnommée géante de glace, qui est essentiellement composée d’eau, de méthane et d’ammoniac. “Grâce aux longueurs d’onde infrarouges et à la sensibilité accrue de Webb, nous voyons plus de détails, ce qui montre à quel point l’atmosphère d’Uranus est dynamique”, ajoute l’Agence spatiale européenne. En effet, la planète a une dynamique bien particulière. Uranus tourne sur le côté, à un angle d’environ 90 degrés par rapport au plan de son orbite, ce qui induit des saisons extrêmes qui peuvent durer des années. Ainsi, sur ses pôles, de nombreuses années de lumière solaire constante alternent avec un nombre égal d’années d’obscurité totale. Au total, la géante de glace prend 84 ans pour faire une orbite autour du Soleil. Sur l’image prise par James Webb, c’est la fin du printemps au pôle Nord qui est visible.

Ces images offrent un spectacle à couper le souffle et montrent à la fois une infinie beauté mais aussi le fruit d’une technologie d’exception. Le téléscope, qui vaut 10 milliards de dollars, est le plus puissant au monde et a déjà immortalisé plusieurs planètes, exoplanètes ou galaxies, depuis sa mise en orbite en décembre 2021. Le géographe Gilles Dawidowicz, vice-président de la Société Astronomique de France, commente ces images auprès du journal Air&Cosmos : “Une fois encore, le télescope James Webb éblouit le monde entier par ses capacités exceptionnelles d’observation dans l’infrarouge. Les résultats sont tellement remarquables, que les scientifiques en sont même restés stupéfaits d’observer deux des anneaux les plus internes de la planète, imagés jusque-là uniquement par la sonde interplanétaire Voyager 2 et l’optique adaptative de l’observatoire du Keck, sur l’île d’Hawaï.”