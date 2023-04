Un immeuble s'effondre à Marseille et fait deux blessés: il faut se préparer "à avoir des victimes"

Le nombre de résidents présents dans l'immeuble effondré en pleine nuit reste inconnu, selon les autorités. Une course contre la montre est aussi engagée dans un immeuble voisin, au numéro 15, partiellement endommagé, et "qui menace de s'effondrer", comme le numéro 19. Dans ces immeubles voisins, 33 personnes ont été "touchées" mais seules cinq ont été blessés et sont en urgence relative. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du sinistre. En novembre 2018, l'effondrement de deux immeubles du centre de Marseille avait fait huit morts et suscité une vague d'indignation contre le mal-logement dans cette ville où 40.000 personnes vivent dans des taudis, selon des ONG.