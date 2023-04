Fuite de documents très confidentiels aux État-Unis liés à l'invasion russe en Ukraine

Selon les premières constatations, ces fuites concernent non seulement des rapports et des documents sur le conflit en Ukraine, mais aussi des analyses très sensibles sur les alliés des Etats-Unis. "Nous avons communiqué avec le ministère de la Défense à ce sujet et avons ouvert une enquête", a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère. Des dizaines de documents classifiés ont été diffusés sur Twitter, Telegram, Discord et d'autres réseaux sociaux ces derniers jours, et de nouveaux documents continuent à faire surface. Vendredi, le Pentagone avait également dit être en train d'enquêter sur le sujet.