Les pompiers resteront à pied d'œuvre lundi. La cause de l'incendie, qui n'a pas fait de blessé, n'est toujours pas connue.

L'incendie s'était déclaré durant la nuit, vers 4h30, dans un dépôt automobile situé dans un complexe d'entrepôts à l'est du centre-ville, dans le quartier de Rothenburgsort. Dans l'incertitude quant à la nature exacte des produits dont la combustion a créé d'importants dégagements de fumée, les autorités avaient prévenu d'un potentiel danger "extrême" et demandé aux habitants d'une large zone du nord-est de la ville de garder fenêtres et portes closes.

À l'arrivée des pompiers, plusieurs véhicules étaient en proie aux flammes, qui se propageaient à des entrepôts environnants. Des conteneurs IBC, de grands bacs destinés à stocker et déplacer des liquides ou des poudres, ont éclaté, permettant à l'incendie de se nourrir des substances inflammables qu'ils contenaient.

Les pompiers ont annoncé dimanche dans l'après-midi ne pas avoir mesuré de concentrations dangereuses de gaz dans l'air.