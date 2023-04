“Je venais de rentrer du travail et j’ai vu un e-mail d’Omaze m’annonçant que j’avais gagné quelque chose. Je me suis dit que c’était trop beau pour être vrai, alors je n’en ai même pas parlé à mon mari lorsqu’il est rentré à la maison. Plus tard dans la soirée, j’ai décidé de vérifier à nouveau et j’ai été sidérée de constater que mon code correspondait bel et bien – et que j’avais vraiment gagné une Porsche”, raconte l’heureuse gagnante, sous le choc, dans les colonnes des quotidiens britanniques.

Si beaucoup de personnes rêveraient de conduire une Porsche, très peu pour Joanne McGuignan. De fait, la Britannique a décidé de revendre le véhicule et de conserver son Opel Corsa, qui affiche déjà 71.000 kilomètres au compteur. ” Même si mon mari aimerait la garder, l’argent que nous obtiendrons en la vendant changera notre vie”, a-t-elle expliqué. Il faut dire que la voiture vaut 115.000 euros et permettra au couple de rembourser son prêt hypothécaire, tout en faisant plaisir à ses proches.