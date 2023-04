Guerre en Ukraine: un ancien militaire russe condamné à 19 ans de prison pour une action anti-mobilisation

Il s'agit de la plus lourde peine prononcée jusqu'à présent pour ce type d'attaques contre des bâtiments officiels, qui se sont multipliées à travers la Russie depuis le début de l'offensive contre l'Ukraine. Les deux hommes, Roman Nasryev et Alexeï Nouriev, ont été condamnés par un tribunal militaire d'Ekaterinbourg (Oural), notamment pour "acte de terrorisme" en bande organisée, a indiqué l'agence de presse d'Etat TASS. Selon les enquêteurs, mi-octobre, Roman Nasryev et Alexeï Nouriev, qui travaillaient alors respectivement dans la Garde Nationale et au ministère des Situations d'urgence, avaient cassé pendant la nuit une vitre au rez-de-chaussée de la mairie de Bakal, une petite ville de la région de Tcheliabinsk. Ils y avaient ensuite jeté plusieurs bouteilles incendiaires, sans faire de victimes ni de dégâts majeurs dans ce bâtiment qui abritait également un bureau de recensement militaire.