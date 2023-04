Bousculades, voitures arrêtées, police présente sur place… Les esprits s’échauffent au siège d’Ahold Delhaize (VIDEO)

Des militants syndicaux avaient annoncé se rendre à l’assemblée générale annuelle des actionnaires du groupe Ahold Delhaize, organisée à Zaandam, aux Pays-Bas. Ils avaient exprimé leur intention de générer de l'” animosité” lors de l’assemblée générale, et ils ont tenu leur parole. Bousculades entre syndicats et agents de sécurité, voitures d’actionnaires arrêtées, le tout soutenu par des chants et des revendications : l’atmosphère était électrique en amont de l’AG. La police est également présente sur place alors que les actionnaires et la direction ont été généreusement hués lors de leur entrée dans le bâtiment.