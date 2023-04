Donald Trump accuse Emmanuel Macron de "lécher le cul" du président chinois: "Ok, la France va en Chine maintenant !"

"Macron, qui est un ami, est avec la Chine en train de lui lécher le cul", a estimé l'ancien président américain lors d'une interview à la chaîne Fox News, en faisant allusion au dirigeant chinois.

Donald Trump a accusé l'administration de son successeur Joe Biden d'avoir considérablement affaibli le leadership des Etats-Unis sur la scène internationale, au point de perdre le soutien de ses alliés traditionnels.

"Vous avez ce monde de fou, qui explose de partout, et les Etats-Unis n'ont absolument pas leur mot à dire", a assuré Donald Trump. "Je me suis dit 'Ok! La France va en Chine maintenant!'", a confié le milliardaire.

L'administration Biden avait cherché lundi à dédramatiser la polémique, estimant que les Etats-Unis entretenaient une "relation bilatérale formidable" avec la France.

Face au tollé, l'Elysée a défendu la posture du président français, estimant que l'Europe "doit pouvoir faire entendre sa voix singulière".