Les proches de Charles Michel évoquent ses goûts de luxe: “Un comportement inapproprié par rapport aux habitudes de l’Union européenne”

Pour Charles Michel, ses dépenses n’ont rien de “somptuaires” puisqu’elles relèvent de ses obligations. Le président doit porter la parole de l’Union européenne à l’étranger et cela nécessite de voyager souvent. “Du fait des crises auxquelles est confrontée l’Union – en particulier la guerre d’agression contre l’Ukraine et ses nombreuses conséquences – et de la nécessité pour l’Union européenne d’y répondre efficacement et d’une manière unie, le nombre de missions à l’étranger du Président a augmenté depuis la fin de la pandémie”, justifie son service de presse.

De fait, les déplacements du libéral ne sont pas condamnables sur le plan légal. C’est davantage sur le plan éthique que ses trajets en avion posent question. “La moralité au sein des institutions européennes est quelque chose de très important”, nous rappelle un fin connaisseur de ce niveau de pouvoir. “Le Conseil européen représente des pays membres qui ont déjà fait démissionner des représentants pour beaucoup moins que ça.”

Selon des personnes qui ont longuement côtoyé le Jodoignois, son erreur a été d’avoir choisi “le confort des jets privés” dans un contexte européen très regardant. “Il a un comportement qui n’est pas forcément approprié par rapport aux habitudes de l’Union européenne”, explique une personne ayant longtemps travaillé avec lui. “C’est quelqu’un qui apprécie les luxueux avantages et certaines facilités qui peuvent être liés à sa fonction.”

Parmi les facilités afférentes à ses postes à haute responsabilité, on notera la possibilité d’avoir un chauffeur, de bénéficier d’une protection rapprochée, de disposer de personnel pour gérer différentes tâches du quotidien ou encore d’être servi par son cuisinier personnel.

”Charles Michel a toujours eu des standards de vie très élevés”, relève un ancien membre de la Suédoise. “On rappelle qu’il a été ministre à 24 ans. C’est le beau Brabant wallon. Il vient d’une classe socio-économique supérieure. Dans le cadre de sa fonction, il veillera à ce que ses standards de vie soient rencontrés.”

Ce goût du luxe est perçu par d’anciens collègues de travail comme un moyen d’asseoir sa fonction. À un tel niveau de pouvoir, l’apparat est de mise. “Lorsque Michel est devenu Premier ministre, le recours à une protection rapprochée s’est justifié par les nombreuses menaces de mort qui avaient été formulées à son encontre”. Une balle de revolver lui avait notamment été envoyée par la poste. Pour l’OCAM, c’était une raison plus que valable d’exiger une protection. “Après cet épisode, il fallait que Charles Michel puisse continuer à bénéficier de cette protection rapprochée car ça installait l’idée qu’il était le chef du gouvernement.”

Au niveau européen, cet esprit a été maintenu. “Charles Michel souhaite se donner une stature qu’aucun de ses prédécesseurs ne donnait à ce poste. On le voit dans son goût pour les voyages.”

Une analyse que ne fait pas le service presse du président. “L’implication directe du Conseil européen dans les affaires internationales s’est considérablement accrue [depuis sa prise de fonction]. La plupart des missions ont fait l’objet d’une préparation préalable avec les Etats-membres et d’un compte rendu auprès des mêmes.” Et de préciser que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a pris des taxis aériens pour 55 % de ses missions tandis que le président en a pris pour 64 % de ses destinations.

Au sein du MR, difficile de trouver quelqu’un qui ose dire du mal de Charles Michel. Le libéral tire encore les ficelles de la Toison d’Or et nombreux sont ceux qui lui doivent leur carrière, entend-on. Néanmoins certains relativisent. “La plupart des politiques sont comme ça. On s’accoutume très vite à avoir un chauffeur et un cuisinier.”