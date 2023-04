Des pluies diluviennes paralysent le sud de la Floride : un aéroport international fermé

Des pluies abondantes provoquent de graves inondations dans le sud de la Floride, un phénomène qui se produit une fois par an. La métropole de Miami a été contrainte de fermer les écoles et, au moins jusqu'au lendemain matin, l'aéroport international de Fort Lauderdale. Il est tombé plus de 635 mm d'eau en 24 heures à Fort Lauderdale, une ville de 180.000 habitants située au nord de Miami, selon les services météorologiques américains. Un chiffre supérieur au record d'avril 1979, qui était de 370 mm.