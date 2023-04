Guerre en Ukraine : des documents divulgués révèlent la présence de conflits au sein du gouvernement russe

Selon le journal américain, les documents décrivent comment le service de sécurité russe FSB "accuserait" le ministère russe de la défense de dissimuler les pertes russes en Ukraine. Le rapport décrit la réticence des responsables militaires à transmettre les mauvaises nouvelles aux hauts fonctionnaires. Selon le New York Times, le FSB a critiqué le nombre de morts communiqué par le ministère russe parce qu'il ne compterait pas les morts de la Garde nationale et du groupe privé Wagner, entre autres.

L'estimation du nombre de militaires russes tués varie considérablement. La dernière fois que le ministère russe de la défense a communiqué publiquement un nombre de morts, c'était en septembre. Depuis le début de la guerre en février de l'année dernière, 5 937 soldats russes auraient trouvé la mort. Selon les documents récemment divulgués, le FSB russe estime que le nombre réel de Russes tués est plus proche de 110 000. Des documents gouvernementaux divulgués précédemment estimaient ce nombre entre 189 500 et 223 000 soldats russes tués en un an.

Selon le New York Times, ils ont mis la main sur les documents divulgués par le biais d'un serveur sur lequel figuraient des documents précédemment secrets des agences de renseignement américaines. Ces documents semblent avoir été partiellement modifiés avant d'être mis en ligne. Le ministère américain de la justice a ouvert une enquête sur cette fuite. L'origine de la fuite n'est pas encore claire. Selon le Washington Post, une personne travaillant sur une base militaire aurait pris les documents.