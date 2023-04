"La Russie doit payer le prix fort ": Zelensky réclame les avoirs russes gelés pour reconstruire l'Ukraine

"Soutenir l'Ukraine est un effort collectif", a déclaré Mme Yellen lors d'une réunion avec les hauts représentants du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale pour discuter de l'aide à l'Ukraine.

"Nous saluons les efforts déployés par nos alliés et nos partenaires pour fournir une aide importante, prévisible et opportune, et nous les exhortons tous à continuer à le faire", a-t-elle déclaré dans ses remarques.

L'Ukraine, confrontée à un déficit de financement de plusieurs milliards de dollars, fait pression sur les bailleurs de fonds basés à Washington et sur d'autres partenaires occidentaux pour qu'ils agissent rapidement et généreusement.

Volodymyr Zelensky a participé à la table ronde à Washington par vidéo. "La Russie doit payer le prix fort pour son agression", a-t-il insisté auprès des participants. Il a demandé que les avoirs de la banque centrale russe saisis à l'étranger soient affectés aux efforts de reconstruction de l'Ukraine.

"Un mécanisme concret doit être élaboré pour l'utilisation des avoirs gelés afin de compenser les dommages causés par la Russie", a-t-il estimé.

En mars, la Banque mondiale, le gouvernement ukrainien et la Commission européenne ont calculé qu'au moins 411 milliards de dollars seraient nécessaires pour la reconstruction et le redressement de l'Ukraine au cours de la prochaine décennie.

Rien que cette année, le pays a besoin de 14 milliards de dollars pour des investissements de reconstruction urgents. Selon la Banque mondiale, il existe un déficit de financement d'environ 11 milliards de dollars.

Le déblocage des fonds russes gelés à la suite de plusieurs séries de sanctions se heurte toutefois à des obstacles juridiques et pratiques, ainsi qu'à des risques politiques. Moscou a menacé de prendre des contre-mesures en cas d'expropriation.