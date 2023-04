La vingtaine, amateur de jeux vidéo : le “Washington Post” dit avoir identifié l’individu à l’origine des fuites des documents secrets américains

Le Pentagone a estimé que cette divulgation de documents confidentiels représentait un “risque très grave” pour la sécurité nationale américaine et le ministère de la Justice a ouvert une enquête pénale.

En attendant, le FBI mène l’enquête pour tenter d’identifier l’origine de la fuite. Mais le “Washington Post” semble lui avoir emboîté le pas et le journal américain aurait déjà trouvé le coupable. Comme le relaie Libération, qui cite le “Washington Post”, il s’agirait d’un jeune homme d’une vingtaine d’années, employé sur une base militaire et amateur de jeux vidéo.

Mais comment a-t-il pu être débusqué ? Le jeune homme, actif sur la plateforme Discord sous le nom “OG”, se serait vanté de ses actes auprès de la communauté. La source du média américain pour mettre la main sur le suspect est justement des autres membres de cette communauté, qui se sont confiés. Ces derniers racontent comment “OG” était fier, en tant qu’employé militaire, de pouvoir avoir accès à des documents secrets. Sur la plateforme, le suspect présentait même des preuves matérielles de ses dires, et cela depuis quelques mois, bien avant que le scandale n’éclate dans la presse. Parmi les documents reçus par le Washington Post, des captures d’écran, des documents audio et même des vidéos dans lesquelles “OG” apparaît en personne.

À noter qu’un membre de la communauté en dit un peu plus sur le “caractère” du suspect, qu’il présente comme son “meilleur ami” sur la plateforme, même s’ils ne se sont jamais vus. “Dire que c’est un agent russe ou pro-russe est catégoriquement faux. Il n’avait aucune intention d’aider des instances étrangères à attaquer les États-Unis. C’était un jeune homme charismatique, qui aimait la nature, Dieu, les armes à feu et les voitures de course”, le décrit-il, selon des propos traduits par Libération.

Une communauté soudée mais…

Le “Washington Post” a également enquêté sur les dessous de cette communauté dans laquelle figurait “OG”. Composée d’une vingtaine de membres aux “affinités droitardes”, elle a été créée en 2020 lors des premiers confinements dus au Covid et rassemble à la base des fans d’Oxide, un youtubeur amateur d’armes. “Nous sommes devenus très proches les uns des autres, comme une famille très soudée. Nous nous soutenions, dépendions les uns des autres”, raconte encore la source du Washington Post.

Très vite, “OG” va apparaître comme le chef de ce groupe. “Il était notre leader et voulait que l’on soit des sortes de super-soldats, informés, en forme, bien armés, ce genre de choses…”, explique un des membres de la communauté.

C’est à partir de fin 2022 qu'” OG” va commencer à balancer les documents secrets qu’il a pu consulter dans un lieu militaire ultra-sécurisé, dans lequel les appareils connectés sont interdits. L’individu va d’abord retranscrire les données secrètes à la main mais face au manque de réaction des autres membres de la communauté, il va aller un cran plus loin en reprenant des documents chez lui pour les photographier. La volonté d'” OG”, par ces révélations, était de prouver l’irresponsabilité du gouvernement et sa corruption.

Finalement, si la communauté se disait soudée, un membre du groupe va faire fuiter les documents d'” OG” sur un autre serveur, moins privé. Les documents vont alors circuler en masse sur les réseaux, avant d’arriver aux yeux de journalistes du New York Times la semaine dernière. La suite, on la connaît.

À noter que comme le relaie Libération, les derniers échanges entre “OG” et le reste de la communauté remontent à quelques jours, sur un nouveau serveur. Il y fait ses adieux et demande de détruire toutes les traces qui pourraient aider les enquêteurs à remonter jusqu’à lui. Quant aux membres de la communauté et sources du “Washington Post”, ils craignent à présent d’être arrêtés mais ne veulent pas révéler aux autorités le nom exact d'” OG” ainsi que l’Etat dans lequel il réside, deux données qu’ils connaissent.