”Pourquoi cela dérange-t-il autant ?” : TPMP revient sur la polémique conspirationniste à propos de Maitre Gims

Une théorie qui va à l’encontre d’absolument tout ce qu’on apprend sur les bancs d’école. Rapidement, le fondateur du groupe Sexion d’Assaut a été taxé de complotiste par les internautes. Toujours à la recherche de buzz croustillant, Cyril Hanouna a flairé le bon filon. L’animateur a mis ce sujet sur la table afin de savoir ce que ses chroniqueurs en pensaient avec une question en filigrane : “Pourquoi cela dérange autant ?”

Rapidement, Gilles Verdez a pris la parole. “Parce que cela paraît fou, l’électricité a été découverte il y a très peu de temps.” Pour le chroniqueur, le chanteur réécrit l’histoire à sa manière et considère les propos de Maitre Gims comme “un scoop”. Dans la foulée, Valérie Benaïm a répondu avec plus de mesure. “Cela dérange, car il est suivi par des dizaines de milliers de personnes et que revisiter l’histoire pose un problème.”

Face à cette réponse, Cyril Hanouna a lâché : “Moi, j’en ai marre de ces gens…”. Depuis longtemps, Baba est parti en guerre contre ceux qu’ils considèrent comme “des donneurs de leçons”. De son côté, Gilles Verdez n’a pas mis en doute la parole du chanteur. “Moi, je suis allé aux pyramides pour tenter de comprendre le mystère. On ne découvre rien, mais on voit les pyramides. Pourquoi il n’y aurait pas un savoir secret des Égyptiens au moment des pyramides ? Qui peut démentir les propos de Gims ? Moi je n’en sais rien donc je me dis qu’il a peut-être raison.”

Le compagnon de Fatou a ensuite été rejoint par son patron et Guillaume Genton. En affirmant qu’ils trouvaient “insupportable qu’on taxe les gens de conspirationnistes et révisionnistes alors qu’il donne une interview de deux heures super intéressantes” avant d’ajouter qu’ils ne comprenaient pas cette “polémique de ouf”.

Rappelons que ces chroniqueurs ne sont pas des spécialistes des pyramides ou de l’histoire de l’Égypte. Maitre Gims possède des dizaines de millions d’abonnés. Il a donc une vraie tribune sur les réseaux sociaux. Forcément, ses propos posent question dans un monde où la viralité des informations et leur véracité sont un enjeu majeur.

Pour rappel, l’interprète de “Bella” n’en est pas à son coup d’essai. Il avait appelé les musulmans à ne plus souhaiter la bonne année et son anniversaire en expliquant préférer “qu’on se consacre sur nos trucs à nous, les frères muslims”. Des propos qui avaient beaucoup choqué, jusqu’au ministre de l’Intérieur Gérard Darmanin. Suite aux critiques, Maitre Gims avait dû s’excuser : “Cette vidéo, je la regrette totalement. C’était un ovni, je ne communique pas comme ça habituellement. Je ne voulais pas blesser des gens. La foi, ça relève de l’intime. Il ne faut pas que les réseaux sociaux soient un tremplin pour parler de ça.”