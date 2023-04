”C’est le début de la fin de l’âge fossile” : en 2022, 39 % de l’électricité mondiale provenait d’énergies non-fossiles

À lire aussi

Le vent et le soleil ont même apporté 12 % de la production. "Ce qui est important de souligner, c’est que l’on a atteint les 12 %. Il y a quelques années on était à quelques pourcents seulement. C’est vraiment une augmentation qui est quasi exponentielle", indique Sylvain Quoilin, directeur de l’unité de recherche "ISES" (Système énergétique intégré et durable) de l’Université de Liège, à nos confrères de la RTBF. En 2005, seulement 5 % de l’électricité produite dans le monde provenait de ces deux sources.

Les énergies solaires et éoliennes ont donc le vent en poupe et leur production ne cesse d’augmenter. Par rapport à 2021, la production solaire a bondi de 24 %, cela en fait la source d’électricité qui connaît la plus forte croissance et ce, pour la 18e année consécutive. Pour la production éolienne, elle a augmenté de 17 % depuis 2021.

La raison de cette amélioration est liée au contexte international. En effet, la guerre en Ukraine déclenchée en février 2022, a provoqué la fermeture progressive des gazoducs de Moscou. La flambée des prix qui a suivi a poussé les gouvernements à repenser leur politique énergétique pour accélérer la mise en place des énergies décarbonées.

À lire aussi

L’accord de Paris a aussi un effet puisque les 197 états signataires (dont 55 ont ratifié l’accord) se sont engagés à limiter l’augmentation des températures sous les 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, avec de préférence un objectif sous les 1,5 °C. "Si on veut respecter les objectifs de 1,5 degré, voire de deux degrés, on ne peut plus faire de nouvelles concessions. Un des gros problèmes auxquels on est confronté pour le moment en Europe, mais encore plus dans d’autres pays, ce sont les subsides aux énergies fossiles", explique Sylvain Quoilin.

L’Union européenne mène avec 22 % d’électricité d’origine renouvelable et une croissance de 24 % du solaire par rapport à l’année précédente. Cette hausse a permis de limiter le recours au charbon. Cependant, celui-ci a augmenté de 1,1 %, la demande d’électricité ne cessant de croître. "Malgré ces progrès, le charbon est resté la plus grande source d’électricité au monde, produisant 36 % de l’électricité mondiale en 2022", souligne le rapport. La persistance du recours au gaz et au charbon a pour conséquence de faire "grimper les émissions [de gaz à effet de serre] à un nouveau record", de 12 milliards de tonnes d’équivalent CO2 en 2022 (+ 1,3 %).

Néanmoins, les experts se montrent optimistes pour l’avenir et pensent que l’année 2022 pourrait être celle du "pic des émissions liées au secteur électrique et la dernière année de croissance de l’énergie fossile" dans ce secteur. "En cette décennie décisive pour le climat, c’est le début de la fin de l’âge fossile", estime l’analyste et coauteure du rapport, Malgorzata Wiatros-Motyka, citée dans le communiqué.