Consommer des drogues hallucinogènes, une pratique vieille de 3000 ans

La recherche explique que cette prise de drogues, qui étaient issues de diverses plantes, se produisait lors de cérémonies rituelles. En effet, les mèches de cheveux qui ont servi à l’analyse provenaient d’un site funéraire situé à Minorque, en Espagne. Plus précisément, c’est dans une grotte à Es Càrritx que les cheveux étaient conservés au milieu d’un espace funéraire, où ont été enterrées 210 personnes. Les mèches étaient enfermées dans une boîte en bois, sur laquelle on retrouve des cercles concentriques. Ceux-ci pourraient représenter des yeux et être une métaphore de la vision intérieure liée à un état de conscience provoqué par la drogue.

Pour l’analyse, la technique utilisée par les scientifiques est celle de la chromatographie liquide à ultra-haute performance. Combinée à un spectromètre de masse, cette méthode a permis d’identifier les différentes molécules qui constituent ces mèches de cheveux. Les résultats sont tombés et les chercheurs ont identifié trois alcaloïdes (des molécules présentes dans les plantes) : l’atropine, la scopolamine et l’éphédrine.

L’atropine et la scopolamine sont connues pour provoquer des délires, des hallucinations et une altération de la perception sensorielle. L’éphédrine est un stimulant dérivé de certaines espèces d’arbustes et de pins, qui peut accroître l’excitation, la vigilance et l’activité physique. Selon les scientifiques, la présence de ces substances pourrait s’expliquer par la consommation de certaines morelles, comme la mandragore, la jusquiame, la pomme d’épine, et le pin commun.

Ces drogues sont donc bien différentes de celles qui circulent aujourd’hui et qui sont souvent synthétiques. Mais ce ne sont pas pour autant des drogues douces ! D’ailleurs leurs effets font qu’elles sont encore utilisées dans les drogues modernes ou dans des médicaments. Combinées, la scopolamine et l’atropine créent ce que certains appellent aujourd’hui le “souffle du diable”, une substance qui laisse son consommateur délirant et incapable de réagir au monde extérieur, qui devient comme un “zombie”. L’éphédrine sert dans la composition de la méthamphétamine. On en retrouve aussi, à faible dose, dans l’ecstasy.