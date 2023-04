Guerre en Ukraine : huit morts, 18 blessés dans une frappe russe

Un enfant de deux ans a été sorti vendredi des décombres de l'immeuble touché par une frappe russe à Sloviansk, ville de l'Est de l'Ukraine, mais est décédé dans l'ambulance, ont annoncé les autorités ukrainiennes, ce qui porte le nouveau bilan à six morts et 18 blessés. "L'enfant est mort dans l'ambulance", a annoncé Daria Zarivna, conseillère du président Volodymyr Zelensky, sur Telegram. Ce décès porte à six morts le bilan de cette attaque. Le gouverneur local avait averti de la présence de personnes ensevelies sous les décombres.