La Biélorussie menace de déployer des armes nucléaires face à un Occident "hostile"

Au cours d'un exercice de combat de l'armée non annoncé, le ministre Viktor Khrenin a proclamé qu'il était pleinement engagé dans la préparation de rampes de lancement pour des armes nucléaires. Si la Biélorussie ne possède pas d'armes nucléaires stratégiques, le président russe Vladimir Poutine a annoncé fin mars qu'il utiliserait l'ancien État soviétique pour y stationner des missiles tactiques russes.

À lire aussi

Si Viktor Khrenin a délivré cette menace, c'est parce qu'il estime que la Pologne, en particulier, se préparerait à attaquer la Russie et la Biélorussie. "Des livraisons d'armes en provenance des États-Unis et de la Corée du Sud sont prévues dans ce pays (la Pologne, NDLR). Nous assistons également à la préparation de leur infrastructure militaire et à la création de nouvelles unités et brigades, ce qui n'a jamais été vu auparavant".

Le ministre biélorusse de la Défense a fait ces déclarations sur la base militaire de Brest, où s'est déroulé ce qu'il a qualifié de "premier" exercice militaire. Une brigade entière de 6.000 soldats y aurait ainsi été déployée, ce qui constituerait une grande première à si grande échelle.