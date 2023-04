Le "Projet Tigre" qui vise à sauver les tigres de l'extinction fête ses 50 ans en Inde

En 1973, l'Inde a lancé un programme de conservation nommé "Project Tiger" afin de relancer le nombre décroissant de grands félins dans le pays. En effet, la population sauvage qui était estimée à environ 40 000 en 1947 au moment où l'Inde est devenue indépendante vis-à-vis de la Grande-Bretagne, s'était en réalité réduite à environ 1 800 individus.

Heureusement, la population de tigres en Inde a presque doublé au cours des décennies qui ont suivi, pour atteindre 3 167 individus ce dimanche. Cela équivaut à 70% de la population mondiale de tigres sauvages. Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que "l'Inde est le pays du monde où vivent le plus de tigres. Le succès du Projet Tigre est une réussite non seulement pour l'Inde, mais aussi pour le monde entier". Cette amélioration représente un triomphe pour les défenseurs de l'environnement et une lueur d'espoir pour les autres pays qui s'efforcent d'augmenter le nombre d'animaux sauvages.

Le projet incitait le pays à maintenir une population de tigres viable sur la base d'une capacité de charge des habitats, tout en maintenant un équilibre entre le développement et la conservation de la faune et de la flore. Le tigre est un animal essentiel pour son écosystème. En effet, il est une "espèce parapluie" qui assure la viabilité des autres animaux sauvages et de la forêt, garantissant ainsi la viabilité écologique de l'ensemble de la zone et de l'habitat. Ce qui a également une influence sur la sécurité de l'eau et du climat de la région.

Initialement, le projet couvrait neuf réserves de tigres. Aujourd'hui, le projet comprend 53 réserves de tigres qui s'étendent sur environ 75 000 km² dans la région.