Moderna annonce un vaccin contre le cancer d’ici 2030

Le journal britannique The Guardian a rapporté que ce vaccin ciblant différents types de tumeurs malignes sera prêt d’ici la fin de cette décennie.” Ce vaccin hautement efficace sauvera probablement des millions de vies”, déclare le directeur du secteur médical de Moderna, Paul Burton. D’ailleurs, Moderna a obtenu des autorités sanitaires américaines le statut de “révolutionnaire” pour son vaccin contre le cancer de la peau. Ce vaccin va donc bénéficier d’un examen réglementaire accéléré. Il a déjà été testé sur 150 personnes, et la phase 3 sera bientôt lancée pour évaluer l’efficacité du traitement à plus grande échelle.