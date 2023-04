Quatre ans après l'incendie ravageur, les travaux de Notre-Dame de Paris toujours en cours

"De nombreuses expertises sont toujours en cours, de nouvelles ont été ordonnées", a indiqué cette source. "Les unes ont pour objectif d'affiner la zone et l'instant du départ des flammes. Les autres visent, par analyse des scellés, à déterminer les causes matérielles de l'incendie", a-t-elle précisé. Le 15 avril 2019, l'édifice vieux de plus de 850 ans et célèbre dans le monde entier, alors en travaux de restauration, s'était embrasé et avait perdu sa flèche, sa toiture, son horloge et une partie de sa voûte, ravagées par les flammes. Une enquête préliminaire avait été ouverte par le parquet de Paris pour déterminer l'origine du sinistre. Le procureur de Paris de l'époque, Rémy Heitz, avait indiqué privilégier la piste accidentelle, évoquant un mégot mal éteint ou un dysfonctionnement électrique. Rien ne semble depuis accréditer la piste criminelle.