Guerre en Ukraine : les pilotes de chasse ukrainiens utilisent les routes du pays pour faire décoller leurs appareils

Sur les images on peut apercevoir un avion de chasse Su-27 et un MiG29 décoller à partir d’une route. Une base aérienne improvisée. Il semblerait que la vidéo a été tournée durant l’hiver dernier.

Ces pistes de fortune ont l’avantage d’être “mobiles” et d’éviter tous risques de frappes aériennes. Tant que ces portions de routes et d’autoroutes sont suffisamment grandes et dégagées, elles peuvent être utilisées par les pilotes pour faire décoller ou atterrir leurs avions.

L’inconvénient notable de ce type de base aérienne improvisée est qu’il faut à chaque fois transporter les munitions, le kérosène et d’autres matériaux via des camions. Là où dans une base aérienne établie tout se trouve sur place.