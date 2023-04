Emmanuel Macron après le passage de la réforme des retraites: "La réponse ne peut être ni dans l'immobilisme, ni dans l'extrémisme"

”Les évolutions prévues par cette loi entreront en vigueur progressivement à partir de cet automne”, explique d’entrée de jeu Emmanuel Macron sur la réforme des retraites. Le chef de l’État juge que cette réforme est nécessaire en expliquant que le nombre de retraités augmente et que l’espérance de vie des Français augmente elle aussi. “La réponse ne pouvait pas être de baisser les pensions, d’augmenter les cotisations de ceux qui travaillent et de ne rien faire, car cela voulait dire laisser les déficits s’accumuler et notre dette augmenter pour les générations futures”, argumente-t-il.

Emmanuel Macron annonce que cette réforme est accompagnée par des mesures de justice et d’amélioration concrètes pour les carrières longues, pour les Français ayant exercé des métiers dits pénibles ou ceux qui reçoivent une petite retraite.

”Est-ce pour autant une réforme acceptée ? À l’évidence, non. Malgré les mois de concertations, un consensus n’a pas pu être trouvé. Je le regrette et nous devons en prendre toute notre part de responsabilité”, souligne le président. Pour tenter d’apaiser le contexte actuel du pays, Emmanuel Macron dit avoir entendu lors des manifestations une opposition à cette réforme des retraites mais aussi “une volonté de retrouver du sens dans son travail, d’en améliorer les conditions, d’avoir des carrières qui permettent de progresser dans la vie.”

”Personne et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique. Personne, et moi en particulier”, admet le président de l’Hexagone.

Pour le président de la République la réponse ne se trouve pas dans l’immobilisme et encore moins dans l’extrémisme. Le chef de l’État appel à "agir ensemble au-delà des clivages, comme j'ai toujours cherché à le faire, au service d'un cap clair: celui de indépendance et de la justice".

"L'indépendance française et européenne qu'elle vienne des puissances étrangères ou des forces du profit se finance collectivement par le travail", exhorte le président de la République. En ajoutant que les inégalités de départ doivent être mieux corrigées.