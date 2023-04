Le Mémorial d’Auschwitz interpelle les visiteurs du site: “Respectez leur mémoire!”

Ce samedi 15 avril, une journaliste britannique a publié un cliché sur son compte Twitter qui a provoqué l’ire des internautes. Sur celui-ci, on peut en effet voir une femme prendre la pose sur les rails de l’ancien camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz. “Aujourd’hui, j’ai vécu l’une des expériences les plus poignantes de ma vie. Malheureusement, tout le monde ne semble pas le vivre de façon aussi intense”, écrit ainsi la journaliste.