Pourquoi des Suédois appellent au boycott de leur propre vodka ?

Après cette annonce, les appels au boycott s’accentuent dans le royaume scandinave. Ulf Kristersson, Premier ministre, est très surpris par le choix qu’a pris Pernod Picard et explique sur la chaîne TV4 : “Je pense que beaucoup de consommateurs trouvent que c’est une action très bizarre.”

La classe politique suédoise dénonce sur les réseaux sociaux ce choix pris par le groupe Pernod Ricard. “Une décision honteuse” et “un effondrement moral”.

Karin Karlsbro, eurodéputée libérale qualifie cette décision comme un “joli cadeau à Poutine”. Pour Anders Ygeman, eurodéputé socio-démocrate il s’agit de “l’Absolut Poutine”.

Pernod Picard explique par voie de communiqué que les exportations vers la Russie ont été suspendues après le début de la guerre en Ukraine et que les ventes se sont faites grâce aux stocks restants. Quand ces réserves ont été épuisées les exportations ont continué. Selon le groupe français de spiritueux, en poursuivant leur activité en Russie, toutes incriminations de faillite intentionnelle ont été évitées et cela leur a permis de protéger les équipes russes du groupe de toute responsabilité.

Une réponse qui ne fait pas l’unanimité sur le Twitter de la vodka suédoise puisqu’on peut y lire des accusations comme “boire à la santé du génocide” ou encore voir une fausse pub circuler où l’on peut apercevoir une ville ukrainienne crouler sous les bombes avec le slogan “Absolut boycott” barré.

Systembolaget, une chaîne de magasins qui appartient à l'État suédois et qui vend des vins et spiritueux, a également reçu aussi beaucoup de messages sur sa page Facebook. On y voit des messages où l’on demande de retirer des rayons les bouteilles d’Absolut et de Ricard. Les magasins n’ont pas encore pris de mesure à l’heure actuelle.

Par contre, dans le sud du pays à Kristianstad, une exposition de vêtements qui devait avoir lieu cet été dans le musée régional a été annulée. Il s’agissait de la collection “Absolut Fashion” avec des réalisations de grands créateurs de mode qui était en partenariat avec la marque de vodka.