Sans le savoir, 700 parlementaires ont été inscrits au Rassemblement National : "Je vais porter plainte dès demain matin…"

”Nous avons bien reçu votre soutien au Rassemblement national. Votre démarche est essentielle pour nous permettre de continuer de porter vos idées et de défendre les Français”: voici le courriel envoyé à environ une centaine d’élus de la République. Les destinataires sont des parlementaires de tous bords allant de la majorité aux écologistes en passant par les Insoumis et même une poignée de socialistes, rapporte Le Parisien. Ces élus n’ont pourtant fait aucune démarche pour s’affilier au parti de Jordan Bardella et se sont étonnés d’avoir reçu ce message de “remerciements” dans leurs mails.