Guerre en Ukraine : d’anciens soldats de Wagner font des aveux terrifiants, “elle avait 5 ans, je lui ai tiré une balle dans la tête” (VIDÉOS)

Dans une interview avec le fondateur de Gulagu.net, Vladimir Osechkin, les soldats avouent avoir commis de nombreux crimes de guerre odieux en Ukraine. Ils révèlent des détails effrayants comme quand ils ont assassiné plus de 20 enfants et adolescents ukrainiens et fait exploser un puits contenant 60 prisonniers blessés. Tout ça, ils devaient le faire sur les ordres de Prigozhin.

Durant l’entretien, Azamat Uldarov indique que le patron de Wagner a exigé que les hommes “nettoient complètement” les villes ukrainiennes orientales de Bakhmout et Soledar. Tous les habitants, y compris les femmes, les enfants et les personnes âgées, devaient être exterminés à tout prix.

Il avoue également avoir tué une fillette de 5 ans. “Elle criait, c’était une petite fille d’environ 5-6 ans. Et je lui ai tiré une balle dans la tête.”

Le soldat relate qu’il a dû évacuer un sous-sol d’un immeuble avec environ 400 citoyens ukrainiens. Environ 40 d’entre eux étaient des enfants. Le Russe affirme qu’il n’avait pas le choix. “Je n’avais pas le droit de laisser qui que ce soit s’échapper. Personne. On nous avait ordonné de nous débarrasser de tout le monde”, dit-il. “Nous avons tué tout le monde : femmes, hommes, retraités et enfants, surtout les plus petits.” Selon Azamat, les atrocités ont eu lieu le mois dernier.

Le Russe admet également que les membres de Wagner s’entraînaient régulièrement à tuer des soldats ukrainiens. “Principalement avec un couteau. On leur tranche la gorge et on filme. Quand Prigozhin a dit d’utiliser un marteau, nous en avons pris un et avons tué quelqu’un avec. C’est sa méthode. C’est une personne terrible”.

Alexei Savichev, a quant à lui avoué avoir abattu “plus de vingt” adolescents ukrainiens au total. “Nous avions l’ordre de tirer sur tout le monde, de 15 ans et plus. Plus d’une vingtaine de personnes ont été abattues. Au moins dix d’entre eux avaient entre 15 et 17 ans”.

Alexei raconte également comment lui et d’autres combattants de Wagner ont dû lancer des grenades dans une fosse dans laquelle quelque 60 prisonniers blessés avaient été jetés. “Ils respiraient, donc ils étaient vivants, mais ils ne criaient pas”.

Au cours de l’entretien, qui dure au total 77 minutes, aucun des deux soldats ne dit regretter ses actes. Plus que cela, Azamat Uldarov souligne même qu’il aimerait retourner au front pour continuer le combat contre les Ukrainiens.