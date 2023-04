L'Ukraine accuse Poutine de visiter la scène de ses "crimes" en zones occupées

Ce dernier avait employé le même vocable le 19 mars dernier lorsque Vladimir Poutine s'était rendu dans la ville de Marioupol, prise par Moscou en mai 2022 après des combats acharnés et de violents bombardements. ""Les criminels reviennent toujours sur les lieux de leurs crimes... Le meurtrier de milliers de familles de Marioupol est venu admirer les ruines de la ville et ses tombes. Cynisme et absence de remords", avait-il écrit sur Twitter.

Il avait été rejoint par le ministère ukrainien de la Défense qui avait affirmé que le président russe avait visité Marioupol de nuit "comme un voleur".